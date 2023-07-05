娛樂

朱千雪稚氣未脫

朱千雪（左）生日，湯洛雯當然陪伴慶祝。 朱千雪（左）生日，湯洛雯當然陪伴慶祝。
朱千雪（左）生日，湯洛雯當然陪伴慶祝。
已淡出娛樂圈的前港姐朱千雪踏入35歲，雖然生日已過，但慶祝活動停不了，獲閨蜜湯洛雯及岑杏賢陪伴慶生。朱千雪在社交平台分享多張慶生照，並有感而發：「我的34歲充滿悲與喜，有時我感覺自己像孩子，有時我感覺自己被迫成長……但謝謝你每年、每一天都用愛包圍着我，35歲快樂。」
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