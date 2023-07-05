凌晨突襲應援店 Anson Lo天時暑熱着冷衫

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日忙於拍劇，但前日凌晨突然現身粉絲籌辦的Pop-up store。雖然天時暑熱，但他竟身穿冷衫，睇見都覺熱！

Anson Lo將於本月7日迎來28歲生日，其國際後援會舉行連串活動慶祝，包括在旺角開設為期15日的Pop-up store。活動舉行多日，他一直未有現身，至前日凌晨終於抽空到現場打卡，並上載身在Pop-up store的短片，透露剛完成工作就趕往現場。雖然開工至凌晨，但他依然精神奕奕，不過在高溫下竟身穿厚厚的冷衫，果然貫徹網民「MIRROR沒有夏天」的說法。他在片中逐一介紹場內各個打卡位及路線圖，除了玩扭蛋外，又玩即影即有自娛一番。

此外，Anson Lo主演的電影《釀魂》昨日發布海報，同片演員包括姜大偉、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡、袁澧林及林耀聲，當中Anson Lo企正C位，彰顯地位。

AK蝕錢換經驗 至於MIRROR另一成員Anson Kong（AK）昨日到電台受訪，大批粉絲在場守候，雖然一度落大雨，但無阻他們的熱情，高峰期現場有過百人，AK步出時走近打招呼，又為他們簽名及收應援物。談到開業僅半年、月租7.6萬元的甜品店停業，他直言全因經驗不足所致：「疫情嗰陣諗住呢度租平啲應付得起，冇諗過人流真係少，今次用金錢換經驗。」雖然花了幾十萬卻換來慘痛經驗，但他笑言有所得着：「學到做番擅長嘅嘢，例如賣衫同設計。」