為撐黎諾懿 高海寧快閃馬國 冇覺好瞓食就精神

高海寧已於內地開拍新劇，但仍專程飛到馬來西亞為黎諾懿的節目擔任嘉賓，認真唔話得。雖然每日只得2小時睡覺，但去到夜市掃街、美食當前，她仍吃得很開心，日前更穿着紅色露腰裝到景點打卡。

藝人高海寧（高Ling）日前出發到馬來西亞為黎諾懿主持的節目《隨懿深度行》拍攝，由於高Ling之前已於內地開拍新劇，故行程相當趕，3日之內要去不少地方拍攝，每天只能睡2小時。不過當她埋位拍攝時，表現相當精靈，去到夜市更吃個不停。

試玩拉茶 高Ling與諾懿前晚到當地的夜市拍攝，現場水洩不通、人頭湧湧，他們不時被粉絲圍堵，幸而拍攝相當順利。高Ling接受訪問時說：「今次行程真係非常趕，之前我哋去咗一間好似馬爾代夫咁嘅水上Resort，環境好舒服，價錢性價比高，我直情當自己去咗度假咁！夜市嗰度啲當地人好熱情，不停咁叫我哋個名，又話好鍾意我哋，我都食咗好多地道小食，最深刻係一個好似年糕咁嘅食物，裏面夾咗啲花生、粟米，好好食，仲有串燒、奶茶，我同諾懿仲玩拉茶，都幾得意。」

一場來到馬來西亞，當然要去打卡熱點遊覽拍照，高Ling跟大隊坐船出發到著名景點「天空之鏡」，當日她穿了一件紅色掛頸背心上陣拍攝，骨架甚好的她，露出纖腰及香肩，大晒健康性感。