7月5日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月05日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳克群自爆甩拖
吳克群到內地掘金，賠上美好姻緣。
何超蓮舊愛、台灣歌手吳克群，與年輕13歲的女星陳語安交往多年，近年屢傳「分」訊，每次都一一否認。昨日他在無預警下宣布分手，親口證實今年初已回復單身，原因是去年到內地拍真人騷《披荊斬棘》，與女友聚少離多而關係生變，但強調雙方仍是最好的朋友，分手後也有保持聯絡。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230705-0705_00282_034/吳克群自爆甩拖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc