何超蓮舊愛、台灣歌手吳克群，與年輕13歲的女星陳語安交往多年，近年屢傳「分」訊，每次都一一否認。昨日他在無預警下宣布分手，親口證實今年初已回復單身，原因是去年到內地拍真人騷《披荊斬棘》，與女友聚少離多而關係生變，但強調雙方仍是最好的朋友，分手後也有保持聯絡。