晒腿遊泰 陳瀅被捕獲

無綫藝人陳瀅（Jeannie）近日與朱敏瀚、JW等到泰國拍旅遊節目。有網友於社交網透露於泰國偶遇陳瀅，更成功與她及朱敏瀚打卡，並上載合照。相中見陳瀅笑得甜美，身穿黑色長袖露胸上衣，下身配以迷你短裙，大騷白滑美腿，十分養眼。