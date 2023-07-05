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晒腿遊泰 陳瀅被捕獲
無綫藝人陳瀅（Jeannie）近日與朱敏瀚、JW等到泰國拍旅遊節目。有網友於社交網透露於泰國偶遇陳瀅，更成功與她及朱敏瀚打卡，並上載合照。相中見陳瀅笑得甜美，身穿黑色長袖露胸上衣，下身配以迷你短裙，大騷白滑美腿，十分養眼。
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