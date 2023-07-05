獨家爆料：「心形胸」Eris後上凸圍 「金髮蔡思貝」Juliana踎街Keep住型

《2023香港小姐競選》佳麗在淘汰戰前爭取曝光，「金髮蔡思貝」Juliana踎在街邊Chok爆拍照；「翻版范冰冰」王敏慈以小背心騷身材。而鄧凱文（Eris）則被爆料揭露私下性感Big爆一面。

入圍的靚女正接受港姐大會特訓，能通過「終極面試」的考驗，便將正式成為候選佳麗，並於下星期的記者會中會晤傳媒，接着本月中起程到越南拍攝外景。近日有爆料指在英國諾定咸大學畢業、現年23歲的入圍者鄧凱文（Eris），返港後在會展任職活動統籌，爆料相片中更披露她私下性感噴血一面，其中見她穿上性感裙子，大晒心形胸。

王怡然忙搞帶貨 多位熱門佳麗在「考試」前也齊齊發功在社交網谷人氣，「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）在節目《2023香港小姐競選終極面試》中獲評判一致好評，相信晉級冇難度，她被大會「拆招牌」將金髮染深後，為堅持型格路線，在社交網大晒穿上皮褸襯熱褲，踎在街邊Chok擺甫士的照片。而缺席大會「變髮」的「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）則拉低外套，明晒貼身小背心騷身材。「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）則邊選美邊在內地社交網帶貨，相當忙碌。

名模陳嘉容近日首次「中招」在家中自我隔離，身為今屆港姐星級導師及「最上鏡小姐」評判之一的她爭取盡快康復，皆因她要於本周五考驗一眾佳麗。講到一眾參賽者，她對賀怡雯（Lea）特別印象深刻，讚她進步神速，自信心強及有壓場感；而周婷（Jennifer）則有一份香港小姐高貴優雅的氣質；毛志琛（Victoria）則表現淡定，樣貌甚有中國娃娃味道。