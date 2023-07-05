騷亂處處 速去速回 冰冰栢芝以身犯險 闖巴黎放艷光

法國巴黎連日發生暴亂，不過中港兩大女星范冰冰及張栢芝仍勇闖當地參與時尚活動。被封為「時尚女帝」的冰冰客串做女模，在時裝騷上壓軸登場，艷壓三位國際女星；栢芝罕有以性感造型出巡，大打親民牌的她更向熱情粉絲送上45度鞠躬，謙卑有禮。

巴黎日前爆出大規模示威，市面多處陷入騷亂，韓團BTS防彈少年團成員V本已飛抵當地參加代言品牌的時裝騷，惟活動因暴亂而取消。不過中港兩地多位紅星卻無有怕，在當地亮相不同品牌的時尚活動，包括范冰冰、劉詩詩、張栢芝、陳偉霆（William）及吳磊等。據知眾星出入都有嚴密保安措施，當中栢芝完成活動後已火速回港，William則似乎不太擔心，更在社交網上載在巴黎露天茶座的照片，有粉絲留言叮囑：「注意安全，看完趕緊回來。」

范冰冰向來是時尚界寵兒，3月已去過巴黎參加時裝騷，今次則為品牌閉幕騷擔任模特兒。壓軸出場的她身穿湖水藍斜肩禮服，裙襬中間開高衩，她走動時白滑美腿若隱若現，網民為之驚艷，紛紛大讚：「國際時尚女帝」、「不斷創造歷史的頂級巨星」等。

女王氣場壓外國女星 行騷前，冰冰被指得到品牌的高級別待遇，獲邀穿上尚未發布的兩套最新服飾拍照，其中一襲綠色結繩開胸晚裝相當火辣，酥胸半露又透視美腿，另一套銀色閃石戰衣亦同樣誘人，之後她再換上品牌的古董禮服，盡顯時尚。雖然同場還有泰國女演員Araya Alberta Hargate、巴西女演員Gessica Kayane及美國舞蹈家兼模特兒Tessa Brooks，但冰冰全程展現女神風範，氣場力壓三位女星！

至於張栢芝與內地小生吳磊結伴出席另一個品牌的活動，栢芝以一襲低胸大露背純白禮服上陣，盤起秀髮展現完美的肩頸線條，獲盛讚為「骨相美人」，散發韻味，大批網友狂讚她既有小蠻腰，又有大長腿，身材曲線堪稱完美。由於裙襬過長不方便走路，栢芝要提起裙襬小心翼翼地前行，但見到現場有不少中國遊客對着她拍照，她即友善地揮手打招呼，並不時雙手合十回應粉絲的熱情支持。另有指她現身機場時，當場將手上的手錶除下並送贈前來接機的粉絲，不但愛錫粉絲，更相當大方豪氣。