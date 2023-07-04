BLACK PINK音樂節搞內鬥 Jennie性感出擊 照輸人氣

韓團BLACK PINK前日在英國海德公園音樂節壓軸登場即火力全開，各成員性感上陣鬥搶Fo，明益外籍粉絲！當中以穿喱士熱褲風騷勁舞的Jennie搏到最盡，可惜網絡上的話題度依然不敵隊友Lisa。

下月出道8周年的BLACK PINK人氣席捲全球，成為首隊在英國倫敦海德公園音樂節表演的K-Pop歌手組合。4女以壓軸姿態登場，在舞台服飾方面花盡心思，明顯較巡唱的打扮更性感。她們以《Pink Venom》一曲揭開序幕，再為樂迷獻上《How You Like That》及《Whistle》等Hit歌，炒熱氣氛。之後她們輪流展開Solo演出，Jennie以超性感戰衣演繹《Solo》搶風頭，又率先披露未發行的新歌《You and Me》；Jisoo以火辣紅裙演唱《Flower》；Rose以靚聲演繹《Gone》及《On The Ground》；Lisa穿紅衣跳唱《Money》，全場High爆。尾聲時，BLACK PINK以黑色打扮合體表演《Lovesick Girls》及《DDU-DU DDU-DU》等人氣歌，為個半小時的演出劃上完美句號。當日在媽媽陪同下專程由愛爾蘭前來捧場的8歲女孩Ally，受訪時稱去年成為BLACK PINK粉絲，最喜愛Jennie，今次特地花零用錢購買門票。

V飛法國撲空 雖然Jennie當日搏到盡穿喱士熱褲，性感度力壓隊友，但相關表演圖片及視頻在社交平台的轉載量卻屈居泰籍隊友Lisa之後，Jisoo則繼續墊底。此外，Jisoo今年3月底推出的《Flower》事隔3個月再度登上韓國《人氣歌謠》冠軍歌曲，她特地上載截圖感謝粉絲，該曲的招牌花式舞步更Hit到成為兒童舞蹈教材。至於同鄉女團TWICE亦繼續密密吸金，前日在社交網上載多倫多巡唱的大合照，全場爆滿，相當墟冚！

另外，Jennie緋聞男友V原本已飛抵巴黎準備參加代言品牌的時裝騷，但當地爆發大規模示威而陷入騷亂，該品牌時裝設計師已透過社交網宣布取消原定本周末舉行的時裝騷。