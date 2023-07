BLACK PINK音樂節搞內鬥 Jennie性感出擊 照輸人氣

下月出道8周年的BLACK PINK人氣席捲全球,成為首隊在英國倫敦海德公園音樂節表演的K-Pop歌手組合。4女以壓軸姿態登場,在舞台服飾方面花盡心思,明顯較巡唱的打扮更性感。她們以《Pink Venom》一曲揭開序幕,再為樂迷獻上《How You Like That》及《Whistle》等Hit歌,炒熱氣氛。之後她們輪流展開Solo演出,Jennie以超性感戰衣演繹《Solo》搶風頭,又率先披露未發行的新歌《You and Me》;Jisoo以火辣紅裙演唱《Flower》;Rose以靚聲演繹《Gone》及《On The Ground》;Lisa穿紅衣跳唱《Money》,全場High爆。尾聲時,BLACK PINK以黑色打扮合體表演《Lovesick Girls》及《DDU-DU DDU-DU》等人氣歌,為個半小時的演出劃上完美句號。當日在媽媽陪同下專程由愛爾蘭前來捧場的8歲女孩Ally,受訪時稱去年成為BLACK PINK粉絲,最喜愛Jennie,今次特地花零用錢購買門票。