娛樂

譚旻萱收兵 引姜濤落疊
姜濤再度和「籃球女神」譚旻萱（Mandy）合作拍攝互動式教育微電影《與HPV的距離》，片中Mandy轉做花心女，將前男友的物品放上二手網站藉以收兵，而姜濤則是她其中一位目標。除主動勾引姜濤外，她又約姜濤籃球場較量，一支水兩份飲。對於首次演「機心女」，她謂相當難忘，但開心可以過打波癮。
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