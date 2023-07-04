娛樂

許志安獅城開騷感激歌迷支持
許志安日前假新加坡舉行兩場巡唱，不少香港歌迷專程到當地支持，到了演唱會中段，特別嘉賓Joey Tang登場唱出《紅色跑車》和《每一句說話》，又與安仔合唱《留住我吧》。對於觀眾的熱情互動，安仔感激謂：「觀眾嘅熱情就係我最好嘅支持，我已經50幾歲，仲有歌迷特登為我做燈牌，對我嚟講係意義重大。」
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