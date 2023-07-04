7月4日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月04日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
許志安獅城開騷感激歌迷支持
許志安日前假新加坡舉行兩場巡唱，不少香港歌迷專程到當地支持，到了演唱會中段，特別嘉賓Joey Tang登場唱出《紅色跑車》和《每一句說話》，又與安仔合唱《留住我吧》。對於觀眾的熱情互動，安仔感激謂：「觀眾嘅熱情就係我最好嘅支持，我已經50幾歲，仲有歌迷特登為我做燈牌，對我嚟講係意義重大。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230704-0704_00282_065/許志安獅城開騷感激歌迷支持
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc