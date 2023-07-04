氣勢如虹 流行榜稱冠 張敬軒愈玩愈癲 新歌一開五

張敬軒目前身在美國進行巡迴演唱會，第一站是拉斯維加斯，雖然身在外地，仍屢傳喜訊，他的新歌《隱形遊樂場》在「叱咤」流行榜上榜9個星期，終登上冠軍位置。叱咤以播放率計算，歌曲能夠打入十大位置，在榜上愈停留得耐，播放率就愈高，而連埋港台和ViuTV兩個歌曲榜，已經是三台冠軍歌，要再成為五台冠軍歌呼聲甚高。

《隱》被視為今年大熱歌曲，更是由軒仔親自作曲，他透露在這兩個月裏面，他與團隊總共做了5個版本，他會一次過推出不同版本給樂迷細聽，而最新版《荔園小夜曲》，是他在巡唱前在洛杉磯製作，連歌迷都形容他好癲，留言：「以為3個已經多，點知原來你哋癲到有5個版本。」去年樂壇頒獎禮，軒仔擺明「讓賽」，但今年他目標明確，下半年還準備了新歌推出。

專輯10周銷量冠軍 除了得到冠軍歌，軒仔年初推出的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》專輯，在上半年香港唱片商會銷量榜，已得到10星期冠軍，成績斐然，據知破了軒仔自己的專輯紀錄，也創下近年香港唱片冠軍周數的紀錄。而最新一星期軒仔這張專輯仍然排在第二位，可見韌力十足，照目前走勢，軒仔在男歌手方面有領先優勢。