汪小菲帶仔女回京 大S媽媽要求CEO擔保
台灣藝人徐熙媛（大S）因被名主持黃子佼「攬炒式」點名大爆重磅醜聞一直神隱，相反大S的前夫汪小菲最近飛去台灣，探視一對仔女，更頻頻帶仔女周圍去及開Live。最近他在直播中眉開眼笑話要帶仔女返北京過暑假「光宗耀祖」，但前晚他與媽媽張蘭連線直播時，被問到小孩回不回來，他瞬間變臉，隨即Offline，反應耐人尋味。張蘭又透露S媽要求汪小菲名下公司CEO出面擔保，小孩才可以飛北京，並訴說作為嫲嫲的思念，每日都等着好消息，如果小孩返北京，她擔保自己遵紀守法，一切照協議做。之後她愈講愈激動，眼泛淚光說：「雙方共同撫養，沒說讓奶奶養，也沒說讓你姥姥（外婆）去干涉，協議怎麼簽就怎麼辦！」似乎對S媽的要求好不滿。
另外，大S妹妹徐熙娣（小S）被前男友黃子佼爆有不良嗜好後，早前已秘密復工拍攝《小姐不熙娣》，豈料近日網上傳出「小S投毒、許雅鈞半邊身體不能動，病危進ICU、光頭最淡定」的驚人消息，雖然未有被證實，不過小S心情似乎未受影響，有網友就撞到她偕老公許雅鈞、三個女及奶奶到內地廈門旅遊，令假消息不攻自破。
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