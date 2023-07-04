中娛星動：執法人員去住處搜證 炎亞綸落口供 性愛影片唔止一宗？

前飛輪海成員炎亞綸近日捲性醜聞風波，他昨日在律師陪同下到台北市婦幼隊落口供，當地執法人員更懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不止一宗，愈挖愈臭，但他卻叫大家不要亂猜測，撇清指控。

炎亞綸早前被前男友耀樂爆料，指他涉於耀樂未成年時「強行進入」及偷拍性愛片，昨日早上炎亞綸在2名律師陪同下，到台北市婦幼隊落口供，讓執法部門釐清拍攝經過，以及是否違反當事人意願。同時，當地執法人員懷疑炎亞綸拍攝未成年性愛影片不止一宗，士林地檢署並指示執法人員同步搜索其住家，且搜索不只一處，預計將搜扣平板筆電、電腦、手機等相關電子物品進行過濾。婦幼隊偵防組長表示，目前也只有搜索票、沒有拘票。執法人員經由炎亞綸同意，先到天母西路的住處，結束後還要前往炎亞綸工作室。

繳保釋金被限制出境 有指由於他實際住處與搜索地點不同，炎亞綸上午去執法機構作筆錄後，中午被執法人員帶回實際住處搜索，據悉搜索行動仍在進行中，炎亞綸將於搜索結束後被移送士林地檢署複訊。

經歷約3小時的筆錄後，穿上白色上衣、戴黑色口罩的炎亞綸於12時40分現身，面對媒體提問執法人員懷疑不止一單偷拍案，他則低調回應：「不要亂猜測！」並謝謝媒體關心。炎亞綸因涉犯兒少性剝削，執法部門要他繳付50萬元新台幣（約12萬港元）保釋金，以及限制他出境。事後他受訪時說：「會全力配合調查，有些事情會努力捍衞自己清白。」