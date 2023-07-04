日本開工滿足私欲 鄺潔楹生日跌銀包

無綫小花鄺潔楹在日本開工度過31歲生日，期間發生小插曲，一度遺失銀包心慌慌，更遭拍檔余思霆及周奕瑋夾計整蠱！

鄺潔楹（Judy）前日31歲生日，身在日本拍攝無綫旅遊節目《限定Super遊》的她可謂寓工作於娛樂，更一連兩日聯同有份拍攝節目的余思霆及周奕瑋（Jarvis）慶祝，切蛋糕又玩煙花，相當盡興。

談到今次行程，Judy透露10日內將走遍岩手縣、草津及長野等地，由於行程緊密，大隊每天清晨5時已起床準備，直踩10多小時才收工，他們卻樂在其中，Judy說：「本身知道生日出埠已經好興奮，雖然係做嘢，但地點係日本！其實開關以嚟我都好想嚟，但機票太貴，一直唔捨得。難得今次有呢個主持組合，Jarvis以前做主播或者節目合作過幾年，好有火花，思霆就係首次合作，但大家好短時間就夾到，佢性格好爽，又喺美國長大，我就喺嗰邊讀書，所以溝通上都係同聲同氣。」

泳裝對決率先認輸 她指今次在異鄉過生日特別難忘，皆因她大頭蝦遺失銀包，更於4小時後才發現：「留低咗喺草津拍嘢嘅餐廳度，後來有執法人員打畀製片先知，不過Jarvis佢哋冇話我知，仲夾埋整蠱我，等我擔心咗一段時間，仲跑去酒店問。因為入面有信用卡同身份證，佢哋驚玩大咗我會打去Cut卡，所以派咗Jarvis跟住我跑返去，最後佢哋推個蛋糕出嚟時，順便畀番個銀包我。」翌日他們收工後就買了大堆煙花，一行人邊玩邊飲酒聊天，即使翌日要早起，仍堅持玩到夠。

提到《3日2夜》後已有3年沒有做主持，Judy坦言起初有少許緊張，幸好熱身一日後就火速進入狀態，問到今次節目可會泳裝上陣？她笑說：「梗係有啦！（你同思霆鬥過？）冇得鬥，直頭被比下去，輸梗，不過我甘願服輸。」