3線出擊 趁40歲前搏到盡 龔嘉欣開餐廳壓力大 向陳豪偷師

藝人龔嘉欣近年氣勢不俗劇接劇，事業心重的她剛剛宣布進軍餐飲業，雖然忙得不可開交，但她卻揚言會繼續尋覓愛情，望能同時於演藝、生意及愛情3線發展，於40歲前盡力衝。

龔嘉欣昨日與劉穎鏇及阮浩棕等為無綫新劇《靈戲逼人》首播造勢，她自爆剛正式取鎖匙收舖，稍後將開餐廳：「會有蛋糕賣，咁啱嚟緊開拍《企業強人》，好有Feel，不過攞匙嗰刻同時感受到好大壓力同緊張。」快將34歲的她，直言很想在40歲前在事業上衝一衝，又指剛巧近來多套劇與陳豪合作，正好向他偷師學做生意：「佢畀咗好多意見，仲話好歡迎我煩佢。」

唔使雪卵住 事業生意兩邊忙，豈不沒時間找真愛？她笑稱仍在尋覓中，希望能同時3線發展：「大家都話組織家庭要趁早，我試過湊自己契仔契女，覺得好大責任、好恐怖，都係等自己同另一半都準備好先實行，不過我真係好喜歡小朋友。（會考慮雪卵？）中醫話我好健康，唔使擔心。」

至於劇中要演花旦唱粵曲的劉穎鏇，坦言本身對粵劇認識近乎零：「都擔心演得唔好，粵劇係一種藝術，我好驚破壞咗佢。」身旁拍檔阮浩棕即大讚她好盡力，表示自己亦曾唱過粵曲，但拍攝前也不斷睇片學唱。