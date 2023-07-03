娛樂

Kim出動水着提提你

向來不吝嗇展示身材的美國真人騷女星Kim Kardashian，日前於社交網站分享性感照益粉絲，她穿上藍色比堅尼在沙灘配合藍天碧海的顏色，大擺甫士，留言表示：「只係想提醒一吓。」有網友即問她：「你想提醒啲乜嘢？」
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