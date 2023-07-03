港騷唱《小酒窩》超驚喜 鄭容和狂晒廣東話 預告好快再嚟

韓國樂隊CNBLUE的主音兼隊長鄭容和前晚假香港亞洲國際博覽館舉行個唱，除了大晒廣東話之外，又唱出《小酒窩》冧粉絲，獲粉絲熱情支持的他應要求兩度Encore，更承諾今年會再來港開騷！

鄭容和相隔5年再在港開騷，他背着桃紅色結他型爆登場，隨即唱出《Jellyfish》、《Energy》及與歌手好友林俊傑早前推出的合唱歌《Checkmate》，之後用廣東話說：「大家好！我係鄭容和！你好，好耐冇見，好掛住你哋呀，我愛你哋！」

他指今次演唱會的概念是「全能的人」，故展現出歌手、創作人、結他手、鋼琴家和舞蹈家等多個不同面貌，隨即跳唱《The Moment》及《Diamond Girl》，他笑指自己跳舞時有點尷尬，但自覺最近舞藝進步不少：「跳10年應該會跳得更好，我正在苦惱10年後以跳舞歌手身份回歸。」

其後他唱出《One Fine Day》及《Would you marry me?》等歌曲，又演繹林俊傑的國語歌《小酒窩》，令粉絲十分驚喜。在Encore環節，他與全場粉絲影大合照時，特別用手機開直播，拍下大合照情況，又興奮地用廣東話說：「多謝晒！我真係好幸福！」並承諾今年內一定會再來港開騷，他之後走落台與粉絲近距離接觸，全場High爆。他返後台後，全場粉絲再大嗌「Encore」，他應要求再次登場獻唱3曲，相當有粉絲心。

撞正李鍾碩隔籬場開唱 此外，韓星李鍾碩前晚亦在亞博另一場館舉行見面會，相隔8年再在港開見面會的他自認緊張，唱歌時差點忍不住落淚，他除了與粉絲玩遊戲，更跳人氣女團New Jeans的名曲《Hype Boy》，並唱出苦練多時的《That's okay》。

鄭容和