暢所欲玄：暴虎馮河

《詩經》有云：「不敢暴虎，不敢馮河。人知其一，莫知其他。」意思是沒有膽量空手與猛虎博鬥，也沒有勇氣徒步涉水渡河，人們只知道這類事情的危險，卻不知道還有其他危機。

人生不斷改變，過程中又不斷碰上一些人和事，雖然受到委屈或不公平對待，但可從不斷的挫折中，領悟出每個人與生俱來都有一個密碼，它可用出生年月日時所產生的八字計算出來，當然要找到合適人士為你解讀。外間有太多虛偽的人，天天在不同渠道宣傳自己，追隨者不妨反問自己有否從對方身上有所得着。相反，有些德高望重的大師，很低調。我用學者的態度去探討和大家分享，有些人深明如何玩這遊戲，正如今天不斷有宣傳教大家小心騙案，仍有人中計，除了浪費金錢，最重要是不能得到及時的救助。

今年是結婚好年頭，有位師友請我為一對新人擇日，但希望在明年，於是我向他解釋，宜在今年找個好日子先行簽署註冊，正式成為夫妻，其他儀式如請宴可留待明年才找吉日進行，畢竟今年是嫁娶好年，而註冊成夫妻的那天便產生一個八字密碼，等同一間公司成立一樣很重要。我記得有個世界品牌，擇了個凶日來開幕，當時我也覺得奇怪，最後過了10多年，年年仍虧損，沒有一次有盈利。

堪輿學者元海