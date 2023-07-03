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顧紀筠半山豪宅顯氣派
藝人顧紀筠素有「美魔女」之稱，氣質出眾。已淡出娛樂圈多年的她專注發展珠寶事業，過着幸福闊太的生活，亦不時相約圈中好友聚會。她日前就約好姊妹宣萱、丘凱敏及劉曉彤等，到她位於半山的豪宅慶祝鄭裕玲的網上頻道啟動，眾人在露台合照，身後是中環、灣仔及維多利亞港的美景，盡顯氣派。
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