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方泳琳泳裝打卡放電
「籃球女神」方泳琳早前在網上分享在泳池邊開餐的照片，原來她正身在杭州為HOY TV拍攝旅遊特輯，而且是泳裝上陣，她說：「今次要去11日，每日都有3個地方要拍，有好靚嘅餐廳Cafe打卡，又去啲要有番咁上下體力先應付到嘅遊戲場，仲食咗好多特色菜，日日都放晒我啲電！」雖然拍到攰，但她大讚好玩。
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