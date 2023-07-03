「籃球女神」方泳琳早前在網上分享在泳池邊開餐的照片，原來她正身在杭州為HOY TV拍攝旅遊特輯，而且是泳裝上陣，她說：「今次要去11日，每日都有3個地方要拍，有好靚嘅餐廳Cafe打卡，又去啲要有番咁上下體力先應付到嘅遊戲場，仲食咗好多特色菜，日日都放晒我啲電！」雖然拍到攰，但她大讚好玩。