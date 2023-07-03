金曲獎擺烏龍出醜 艾怡良爆喊道歉

前晚舉行的台灣金曲獎頒獎禮鬧出烏龍事件！歌手艾怡良負責頒發「最佳單曲製作人獎」，由於得獎信封上大會評審團主席陳建騏的簽名較顯眼，令她誤會陳建騏就是得獎者，但疑似不懂讀「騏」字而向旁人求救，而其中一位入圍者的名字「陳建瑋」與此極為相似，結果造成誤會頒錯獎。

其時陳建瑋已經講了一半的得獎感言，中途才被告知是一場誤會，最終撥亂反正，把獎項重新頒予真正的得獎者嘟嘟、周已敦。當時場面極為尷尬，但陳建瑋表現大方，笑言：「我變頒獎人了，謝謝大家。」之後就默默離場，他事後發文指艾怡良已向他道歉：「艾怡良有過來跟我再三鞠躬，滿懷歉意。其實我一點也不在意啦。」

A-Lin等足16年膺歌后 艾怡良事後飽受批評，大批網民狂轟她「犯了不可思議的錯誤」，而她在半夜開直播道歉，聲淚俱下：「我為此已練習了多個禮拜，可能因為講英文讓我很緊張，才會打開信封，太緊張頒錯了。」不過亦有網民認為她情有可原，因為得獎信封的排版設計容易令人誤會：「陳建騏的簽名這麼大，要是我也可能唸錯。」

至於獎項方面，首度入圍的HUSH成為金曲歌王，歌后則是A-Lin，她在台上興奮表示：「綵排了16年，總算能大派用場。」而安溥揮低周杰倫得「年度歌曲獎」，G.E.M.則不敵柯智豪，失落「最佳專輯製作人獎」。