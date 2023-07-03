娛樂

壽星女吳紫韻計劃雪卵

吳紫韻（左）獲朋友慶生吃了15個蛋糕。 吳紫韻（左）獲朋友慶生吃了15個蛋糕。
吳紫韻（左）獲朋友慶生吃了15個蛋糕。
藝人吳紫韻上月25日生日，近期頻頻獲朋友請食生日飯慶祝，她笑言至今已吃了至少15個蛋糕，非常誇張。講到近況，她透露現正拍攝新劇《逆天奇案2》，亦報讀了MBA的碩士課程，她還有個生育大計：「我覺得自己年紀開始大，計劃今年會去泰國或台灣雪卵，會同朋友組一個雪卵團。」
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