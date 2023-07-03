全部攞A 網友質疑 谷愛凌再晒成績單 證學霸實力

「滑雪女神」谷愛凌去年晒出自己在美國著名學府史丹福大學的成績單，因為成績太好，被網民質疑她「走後門」，她近日再於社交網晒下學期全A的佳績，科科揸「火箭」，擺明是摑質疑者一巴。

中美混血兒谷愛凌在2022年北京冬奧會上，年僅18歲便在自由式滑雪女子大跳台項目中奪得金牌，成為該項目最年輕的冠軍得住。身為滑雪世一的她也是學霸，去年公開自己在史丹福大學第一學期成績單，全科滿分取得GPA 4.0的成績，震撼網友。不過就樹大招風，被質疑其成績的可信性，谷愛凌還嬲爆發文炮轟被屈。

擔心腳傷影響賽事 去到下個學期，她再於社交網宣布奪全A佳績，對自己的優良表現好滿意，她說：「大學第一年結束了。第一學年選了包括量子物理、經濟學、哲學、政治學、心理學、營養學、中醫等共52個學分（36個學分為全職學生），得到了全A的成績，並喜獲『優異學業協會』的表彰－－recognized by the Honor Society，感謝朋友們的關愛和支持，腿傷已痊愈，夏訓開始了！」

不過今次網友並非緊張她的學分，而是着緊她在運動場上的表現。雖然谷愛凌表示腿傷已痊愈，但大家都擔心她身為國家滑雪隊金牌運動員，會被腳傷所累，影響她在下次國際賽事的成績。