邵岱兒炎炎夏日 胃口大開

擁有32D傲人上圍的台灣女神邵岱兒（Debbie），對比堅尼泳衣情有獨鍾，經常於社交網晒出多款三點式，性感度爆燈！隨着天氣愈來愈熱，Debbie的火辣比堅尼傾巢而出之餘，最近還加碼晒出食巨型熱狗的照片，只見她手執長逾呎的熱狗，一臉滿足，原本的瓜子臉亦瞬間脹成包包臉，既可愛又誘人。