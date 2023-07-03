中娛星動：新劇多波折 出私伙救急 趙露思包辦拍檔戲服 貼錢開工

內地「甜寵女神」趙露思新作雖然收視理想，卻被批評得體無完膚，指她帶住孩音講對白很惡心，惟伊人懶理負評，昨日分別於個人社交網及工作室晒靚相谷劇，為劇集付出不少的她，出動私伙開工之餘，連同劇演員的戲服也一手包辦，可謂出錢出力。

趙露思與陳哲遠主演的內地劇《偷偷藏不住》，早於播出前已錄得近500萬預約量，成為網上播放平台的榜首，至開播後，雖然被網民及內地編劇狠批內容有鼓吹孌童癖、教壞小朋友之嫌，質疑廣電局審批準則，並要求官方把劇集下架，惟該劇卻有超強熱度，收視不斷報捷。

扮女孩 被批不要臉 除了狂轟劇本問題，有部分評論更是衝着趙露思而來，指她根本不像原著小說般的清爽純真女生，更忍受不了她帶着娃娃聲線講對白：「演年齡小不要夾子音，真的很惡心，吐了！實在不行就別拍。一個20多歲女演員去演一個小姑娘暗戀男主7年，她演得出來？臭不要臉。」

有網民直指趙露思演技不在線，一直演不出感覺，認為導演當初是睇中她的流量硬拍，拿觀眾當傻子。

雖然趙露思的角色備受爭議，惟該劇製片人近日受訪時卻力挺到底，揚言趙露思是她心目中的第一、亦是唯一人選：「她是非常有天賦的演員，會把自己的理解及角色融合一起，讓大家看得很入戲。」

而趙露思為了該劇亦付出不少，當初劇集原定由沙維琪執導，及後因對劇集沒有信心知難而退，並改由李青蓉頂替。身為女主角的趙露思，為了劇集能順利開拍，竟然主動聯絡品牌商借衣服，連跟陳哲遠的衣服配襯、演室友的齊天晴戲服也一手包辦，她更頻頻出動私伙手袋、鞋履、首飾，就連手機殼也不藏私，有人更曾直擊趙露思於拍戲期間抱住快遞盒，表示專程為角色添置了配飾及道具，認真出錢又出力。

合唱劇集主題曲 踩過界兼任幕後的趙露思還兼顧該劇主題曲，找來汪蘇瀧合唱之餘，自己亦有一首獨唱歌，看來她對此劇確是另眼相看。而面對網民的負評，趙露思心情絲毫未受影響，昨日透過工作室上載一輯靚相，穿上黑色大玫瑰拖尾禮服的她展現與角色不一樣的成熟味道。