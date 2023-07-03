娛樂

偕何雁詩玩水 陳瀅包到上頸

何雁詩（右）相約好友陳瀅度假鬆一鬆。 何雁詩（右）相約好友陳瀅度假鬆一鬆。
何雁詩（右）相約好友陳瀅度假鬆一鬆。
藝人陳瀅早前孖朱敏瀚、周嘉洛等到泰國拍旅遊真人騷，但原來她已回程，並與好姊妹何雁詩到澳門水上樂園玩。昨日何雁詩大晒2人身穿黑色一件頭泳裝的照片，並以英文留言表示一起度過甜蜜假期。她表示最近忙創作新歌及照顧小朋友，難得有得玩，真的很享受。相中見陳瀅的泳衣「包到上頸」，有別於平時大方派糧的打扮。
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