麥明詩盛勁為「情侶裝」遊以色列 張曦雯菲律賓出海 預支蜜月

女神張曦雯和麥明詩同為選美冠軍，2人近期均與男友感情升溫，外遊時打得火熱。一直隱密行蹤的Kelly原來與男友到菲律賓預支蜜月；而麥明詩的男友盛勁為則因一張相洩露行蹤，被揭同遊以色列。

無綫女神張曦雯（Kelly）出名樣靚身材正，日前與男友甜蜜去旅行，分享在沙灘身穿水着歎海膽的靚相，不過她一直大賣關子，叫網友猜他們去哪裏旅行。

心情靚「肩」派福利 謎底終於揭盅！Kelly昨日在社交網開估去了菲律賓，還罕有晒出與男友的合照，未知是否預支蜜月。繼日前的大露背水着搶Fo後，她今次轉以斜膊衫騷香肩，苗條身材盡現，不少網民叫她繼續派福利。

至於「十優港姐」麥明詩上月大晒去以色列耶路撒冷的旅遊相，見她穿上白色連身長裙出遊，不過所有靚相都是單人照。事有湊巧，其男友盛勁為昨日在社交網晒出外地旅遊單人相，仍在回味甜蜜之旅，還引用歌詞表示：「讓我有個美滿旅程，讓我記着有多高興。」相中見盛勁為穿上白色恤衫，頭上架着墨鏡，與麥明詩的外遊裝扮極相似，加上背景一模一樣，明顯2人以情侶裝同遊以色列，但就刻意分開時段晒相，Sweet爆。