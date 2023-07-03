多功能女「鬼」 難得有情「人」 龔嘉欣邂逅振朗 由「靈」開始

於無綫新劇《靈戲逼人》中，「黑仔王」張振朗遇上「開心鬼」龔嘉欣，二人譜出人鬼情未了愛情故事，爆笑、浪漫又淒美。而振朗劇中飾演音樂家，專登去學彈琴投入角色。

張振朗、龔嘉欣主演的無綫新劇《靈戲逼人》將於今晚（3日）8時30分在翡翠台首播，新劇圍繞失意音樂人振朗與粵劇花旦龔嘉欣一段人鬼故事。一個戲班衣箱被振朗打開，令嘉欣重回人間，展開眾裏尋他的過程，原來所尋之人近在咫尺，故事淒美又浪漫。

彈出彈入鬧笑話 新劇以鬼為題材，卻是輕鬆搞笑的愛情小品，嘉欣扮演的女鬼絕不恐怖，造型更相當可愛，既會氹一直患失眠的振朗入睡，又懂得做家務，將屋企打理得井井有條，失驚無神彈出彈入為劇集帶來不少笑料，她說︰「好耐冇劇集有女鬼角色，接到劇本時覺得好浪漫，帶點淒美。角色設定係可愛、搞笑同深情，最大挑戰係點樣令到呢隻女鬼唔恐怖。」戲裏只有振朗能見到嘉欣，但人鬼殊途亦不能有身體接觸，她笑說：「有時我都會唔記得拍咗振朗一下，大家有時亦唔記得咗我係鬼，唔小心望住我。」

演喜劇得心應手 振朗、嘉欣是繼《堅離地愛堅離地》後再合作，事隔數年，二人演技更趨成熟，碰頭鬥氣擦出不少火花，監製王偉仁激讚振朗掌握喜劇節奏得心應手，媲美《反黑路人甲》的演出。扮演音樂人的他其實是一人分飾兩角，角色一個嚴肅、一個溫柔，由昔日演到現代，他更有機會滿足自己的鋼琴夢：「都有專登去學彈琴滿足一吓，收到劇本第一時間上網學咗一首最鍾意嘅歌，掂吓鋼琴等自己可以投入角色、抒發情感。」振朗又與《聲夢傳奇》的潘靜文重新演繹林子祥的歌曲《似夢迷離》作為此劇的主題曲。