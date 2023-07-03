學精收口護愛苗 陳婉衡「夫唱婦隨」 望建立飲食王國

陳婉衡、邵初及林盛斌（Bob）等，前晚現身電視城錄影節目《獎門人Happy Summer感謝祭》。陳婉衡身穿緊身T恤，造型「胸」狠，談到近期罕有亮相幕前，她表示：「做健身教練成績唔錯，依家幕前同教學生兩邊兼顧，仲未退出嘅。」記者打趣指她教健身教到掘金，她坦言收入不錯，但就指金錢不是唯一的動力：「幫到學生減肥收身，真係好有滿足感。」

邵初嫌港姐真人騷苛刻

至於邵初近期同樣少露面，她透露留守內地居多：「啱啱同麥長青花咗10日，喺中山及江門拍咗個旅遊節目，以食嘢為主。（冇肥到嘅？）返嚟減番啲喇，依家少食多餐，努力減磅！」談到今屆港姐，她大讚中英混血兒Lea漂亮，又說：「今年搞咗入圍真人騷，覺得好苛刻，例如淨係睇對眼咁，如果我今年參加可能三甲不入。」此外，Bob帶同家人現身，談到孻仔幼稚園畢業，他笑說：「佢要上台致詞，我有幫佢練吓，發現佢口才都唔錯，平時影相多古靈精怪表情，覺得佢都遺傳咗我嘅演藝細胞。」他又指早前主持的水上遊戲節目反應不錯，計劃12月再開第2輯：「我想帶啲仔女過去玩，嚟緊老婆會帶佢哋過加拿大探親，時間上我就唔到，所以冇得去。」