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楊偲泳夏水禮騷Body

楊偲泳的Big爆身材呼之「肉」出！ 楊偲泳的Big爆身材呼之「肉」出！
楊偲泳的Big爆身材呼之「肉」出！
有「翻版陳妍希」之稱的張振朗女友楊偲泳，以「鄰家女孩」甜美氣質成功入屋。熱愛運動的她，不時在社交網分享做運動點滴，Fit到漏的好身材更是引死人！前日她出海玩，並在社交網晒出一段拿着水槍兜口兜面淋濕自己的短片，寫道：「夏～水～禮」，其Deep V水着Look盡騷驕人好身材。
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