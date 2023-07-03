姜糖唔撐「姊弟戀」 姜濤憑歌寄意宣洩不滿

受盡輿論壓力的姜濤昨日於社交網連環Post兩首歌，第一首是鄧紫棋的《受難曲》，另一首是他的《鏡中鏡》，用黑底白字歌詞剖白心聲。《受》歌詞直白講述對鍵盤戰士滿嘴污衊的不滿：「妖言惑眾原來不只Lucifer，還有拿着鍵盤的一群恐怖分子，隔着屏幕以為別人不認識，猙獰面目全部讓我想吐（what the ah）仁慈的父難道你不怒，難道真把他們當作一時糊塗，我想隨你腳步，走你走的道路。」而他亦引用《鏡》中一小段歌詞，盡情將壓力放出來！不過，有不少網民都力撐姜濤拍拖好正常，更謂姜糖不應該如此專制，有網民直接說：「佢哋真係以為自己係姜濤阿媽？佢哋分唔清自己只係粉絲咋！」