姜糖唔撐「姊弟戀」 姜濤憑歌寄意宣洩不滿
姜濤被爆跟MIRROR御用髮型師Lydia Yung撻着，發展地下情超過一年，又傳出早前在日本為女友慶生時獻上「初吻」，以及偕女友陪家人遊澳洲悉尼，還有不少親密互動，令「姜糖公敵」全面曝光！拍拖消息一傳出，即令網民震驚，有不少姜糖都唔Like這位「姜嫂」，批Lydia外貌唔襯姜濤，又不接受姜濤姊弟戀，指Lydia教壞姜濤令他經常失場等。
受盡輿論壓力的姜濤昨日於社交網連環Post兩首歌，第一首是鄧紫棋的《受難曲》，另一首是他的《鏡中鏡》，用黑底白字歌詞剖白心聲。《受》歌詞直白講述對鍵盤戰士滿嘴污衊的不滿：「妖言惑眾原來不只Lucifer，還有拿着鍵盤的一群恐怖分子，隔着屏幕以為別人不認識，猙獰面目全部讓我想吐（what the ah）仁慈的父難道你不怒，難道真把他們當作一時糊塗，我想隨你腳步，走你走的道路。」而他亦引用《鏡》中一小段歌詞，盡情將壓力放出來！不過，有不少網民都力撐姜濤拍拖好正常，更謂姜糖不應該如此專制，有網民直接說：「佢哋真係以為自己係姜濤阿媽？佢哋分唔清自己只係粉絲咋！」
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