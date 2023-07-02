娛樂

Arabella晒Body搞到全球「暖化」

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi不時於社交網站分享性感照片，吸引近84萬名網友追隨。她早前上載穿上比堅尼在桑拿房中大擺甫士的照片，留言表示：「搞到㷫合合。」網友紛紛留言大讚她索爆，有人表示：「嘩！你咁火辣，搞到有全球暖化啦。」
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