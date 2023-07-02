合成圖像撒網 像真度超高 IVE NewJeans恐成AI淫照受害者

韓國女團當道，IVE、NewJeans與LE SSERAFIM等組合近年深受樂迷喜愛，連帶各成員的AI圖像亦大量撒網，有業界人士擔憂成員會成為AI合成意淫照及視頻的受害者！

隨着人工智能技術（AI）的發展，網民已可直接製作自己想要的圖像和視頻，而且像真度極高。新世代女神張元英所屬的韓團IVE、日本偶像宮脇咲良所屬的LE SSERAFIM、深受中小學生喜愛的NewJeans，以及TWICE與aespa等女團，同樣是深受韓流粉絲喜愛的K-Pop女團，亦因此成為網民製作AI合成圖像的目標。

事務所諗計拆彈 韓國當地有專門提供AI合成圖像教學及分享製成品的網頁，只要在網站內輸入女團成員名字，便可搜尋出大量相關合成圖像，除了跟IVE人氣成員張元英與LE SSERAFIM成員宮脇咲良像真度十足的AI圖像外，年僅18及19歲的NewJeans成員Hanni與Minji亦有合成的騷肩露腰AI性感照。有業界人士擔心此技術會被濫用，甚至製成色情圖像及視頻出售獲利。現時不少韓國女團所屬的事務所也意識到問題的嚴重性，正針對製作AI圖像涉侵犯藝人肖像權的問題研究對策方案。

此外，人氣當旺的IVE繼續密密吸金，早前台北騷圓滿結束後，前日移師新加坡繼續會粉絲，6位成員以熱褲上陣晒腿跳唱廿多首歌曲，完場前又拿起應援手幅跟粉絲大合照，場面壯觀！