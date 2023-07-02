暢所欲玄：易破財、漏財的男人面相

富貴有樣睇！相反，如果男人的面相有以下特徵，代表有機會出現破財、漏財情況。

1.田宅宮距離窄:眉毛和眼睛之間距離窄的人，做事比較衝動，易得罪人，人際關係不佳，命中難以得財和聚財。

2.三角眼:上眼瞼呈一直線，下面淚堂處卻形成斜尖的一個倒三角形，有此類面相的人，生性多疑，暗藏惡意，不好相處，容易惹來災厄。由於性格喜貪小便宜，往往因貪變貧而吃虧，非常易漏財。

3.鼻毛外露:人的鼻灶乃財氣出入之孔，若鼻毛悄悄露出來，乃破財之象，不僅形象大減，最重要是有財富外漏的寓意。此類男人經常要為身邊的人花費，雖然不能說是破大財，但常常入不敷出，難以聚財。

4.下巴磕碰:下巴磕碰有疤，容易遭遇小人或朋友出賣，特別是地閣下陷人士，會遭朋友拖累或經常帶給你麻煩，嚴重者更會影響事業發展，容易因付出與收入不均而出現人財兩空。

5.官祿宮有疤:位於額頭正中間，也叫事業宮。官祿宮有疤的人，為人執着，性格有點極端，此類男士容易與上司、長輩鬧矛盾，事業運通常較差；或因性格衝動惹上官非。

玄學名師黃楚淇