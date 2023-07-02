歌手鍾舒漫下月將聯同妹妹鍾舒祺、王君馨、衛蘭及衛詩飛往美加進行「短宣」，她透露：「係教會嘅工作，美加有唔同嘅教會接待我哋，有自己嘅分享，會傳遞啲好嘅訊息。」她笑言從未試過5個女生一起參與這件事，所以絞盡腦汁計劃及構思行程。