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鍾舒漫一拖四出遊
歌手鍾舒漫下月將聯同妹妹鍾舒祺、王君馨、衛蘭及衛詩飛往美加進行「短宣」，她透露：「係教會嘅工作，美加有唔同嘅教會接待我哋，有自己嘅分享，會傳遞啲好嘅訊息。」她笑言從未試過5個女生一起參與這件事，所以絞盡腦汁計劃及構思行程。
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