何超蓮復古造型夠銷魂

賭王千金何超蓮與內地男星竇驍結婚後依然活躍，日前她出席品牌活動時，以復古女神打扮現身，艷光更勝從前。她梳上波浪髮髻，身穿貼身露肩連身裙大晒事業線，重點是其懷舊風妝容，深邃輪廓配以火辣紅唇，而眼角下的淚痣更是銷魂。