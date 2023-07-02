7月2日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
何超蓮復古造型夠銷魂
賭王千金何超蓮與內地男星竇驍結婚後依然活躍，日前她出席品牌活動時，以復古女神打扮現身，艷光更勝從前。她梳上波浪髮髻，身穿貼身露肩連身裙大晒事業線，重點是其懷舊風妝容，深邃輪廓配以火辣紅唇，而眼角下的淚痣更是銷魂。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230702-0702_00282_072/何超蓮復古造型夠銷魂
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc