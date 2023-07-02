離《家》飛撲泰國 周嘉洛極速歸隊 捕捉陳瀅水着Look
藝人JW（王灝兒）、陳瀅和朱敏瀚近日赴泰國拍旅遊真人騷，原定同行的周嘉洛臨時受到欽點，重返《愛．回家之開心速遞》劇組，無奈「甩底」。正當大家為「3缺1」而難過之際，周嘉洛昨日在社交網分享身在泰國遊玩的照片，原來他拍劇後急急腳飛往當地，與幾位拍檔玩到癲，他們終於不用帶住「嘉洛公仔」做替身！
孖住跳電臀舞
4位年輕人去旅行當然玩得夠放，只見陳瀅穿上泳衣行下水禮，可惜只得背面，沒有正面靚樣。從她在社交網分享的片段可見，他們除了上山下海外，周嘉洛更孖住朱敏瀚大跳電臀舞，嫵媚舞姿不輸女星！周嘉洛更上載在泰國街頭行Catwalk的影片，一身休閒打扮卻充滿時尚感，其婀娜多姿的貓步更是令人笑爆嘴！
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