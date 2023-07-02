四日快閃三地 栢芝遇暴雨突襲 開工變走難

女星張栢芝近期工作忙碌，短短四日就走勻香港、上海及法國巴黎。日前她化身迷人Pink Lady在戶外拍攝宣傳照時遇上暴雨，幸好她臨危不亂，見雨勢稍緩即攝位影相。雖然是「走難式」拍攝，但她在鏡頭前依然從容不迫，效果極具美感。

張栢芝日前在香港參與《2023大灣區電影音樂晚會》，除了在台上獻唱外，原來還影了一輯靚相。由於時間緊迫，穿晚裝的她在大廈樓梯取景，拍攝效果不失型格。亮相晚會後，她翌日就啟程去上海出席另一活動，在大型品牌時裝騷現身，行程緊密。

除了睇騷，栢芝亦有在戶外草地拍攝宣傳照，期間卻遇上暴雨，幸好她識執生，待雨勢稍緩即走勻幾個位置影相。雖然過程較為狼狽，但鏡頭前絲毫不覺有異樣，只見栢芝全程笑得燦爛，更撐起雨傘當成拍攝道具。栢芝近期的工作排得密密麻麻，在香港及上海快閃工作後，今日再飛法國巴黎出席珠寶展活動。由於近日法國正發生大規模遊行示威，其團隊定必加倍小心。

徐嬌重現經典 另一邊廂，在周星馳電影《長江7號》反串男孩並一炮而紅的「星女郎」徐嬌，近日為了支持周星馳推出的聯名產品，刻意扮成電影《喜劇之王》中張栢芝的孖辮學生造型，高度還原角色，獲網民激讚。