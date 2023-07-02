陳綺貞李心潔《金曲獎》鬥「胸」狠
台灣《第34屆金曲獎頒獎典禮》昨日於台北小巨蛋舉行，早前被前男友鍾成虎爆料數臭的陳綺貞，穿上黑色低胸晚裝亮相，與今屆評審陳建騏等人步上紅地氈，但沒有受訪。而艾怡良、戴佩妮、劉柏辛、蔡家蓁均以性感晚裝亮相，以艾怡良與蔡家蓁的低V晚裝最性感，但論到最搶鏡當然是穿低V西裝、真空上陣的李心潔，擔任頒獎嘉賓的她直言已準備好再戰樂壇，希望下次有作品參加金曲獎。黃子佼徒弟陳明珠擔任金曲獎星光大道主持人，被問到可有關心師傅情況，她說：「我們該給關心都有，他需要更多時間恢復，剛剛有傳訊息給我跟黃偉晉（另一星光大道主持），要我們加油。希望他可以在電視機前幫我加油。」
「最佳作曲人獎」由徐佳瑩奪得，她哽咽表示最希望好友洪佩瑜能得獎，結果給她一語中的，洪佩瑜獲得「最佳新人獎」，並由李心潔頒獎。已故音樂人林秋離奪得「特別貢獻獎」，其遺孀及兩個兒子代表他領獎，而獲林秋離提攜的林俊傑上台邊彈邊唱林秋離的多首經典名曲，林秋離遺孀在台下欣賞時不禁飲泣。彭佳慧獲得「最佳客語歌手獎」，她指唱了客語歌後覺得比華語歌難唱。
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