陳綺貞李心潔《金曲獎》鬥「胸」狠

台灣《第34屆金曲獎頒獎典禮》昨日於台北小巨蛋舉行，早前被前男友鍾成虎爆料數臭的陳綺貞，穿上黑色低胸晚裝亮相，與今屆評審陳建騏等人步上紅地氈，但沒有受訪。而艾怡良、戴佩妮、劉柏辛、蔡家蓁均以性感晚裝亮相，以艾怡良與蔡家蓁的低V晚裝最性感，但論到最搶鏡當然是穿低V西裝、真空上陣的李心潔，擔任頒獎嘉賓的她直言已準備好再戰樂壇，希望下次有作品參加金曲獎。黃子佼徒弟陳明珠擔任金曲獎星光大道主持人，被問到可有關心師傅情況，她說：「我們該給關心都有，他需要更多時間恢復，剛剛有傳訊息給我跟黃偉晉（另一星光大道主持），要我們加油。希望他可以在電視機前幫我加油。」