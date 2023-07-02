孖游嘉欣救人靠替身 吳偉豪爬貨車頂 避過一跳

藝人吳偉豪為拍劇搏到盡，昨日親身上陣在行駛中的貨車上進行拍攝，笑言幸好有替身負責更危險動作，但亦不排除會頂硬上。

吳偉豪（Ricco）、游嘉欣與蔣家旻昨日為無綫劇集《非常檢控觀》拍外景，劇情講述Ricco與嘉欣為拯救被挾持的家旻而展開飛車追逐。拍攝前，Ricco從木梯爬上貨車頂，在8位工作人員協助下繫上安全帶。Ricco透露今次雖然有替身幫手，但部分鏡頭會由他親身上陣：「劇情講我由私家車跳過去貨車頂再爬入車廂，我同導演溝通過車跳車會由替身負責，但我都要爬上車頂，係考身手，不過我都有信心，有拉吓筋。（第一次拍呢類動作場口？）係第一次，所以太危險就要交畀專業人士，冇安排替身我都唔知點。（公司好錫你，安排替身？）機會嚟到我都會頂硬上，本來諗住全部動作要自己做晒，點知有替身，我做都未必好睇，而且有一定危險性。」

至於化身女鐵騎士救人的嘉欣自嘲有姿勢冇實際：「我冇電單車牌，所以就交畀專業人士去做，我都係出嚟Chok幾下，同埋最後碌落地。」她表示想做打女，自言平日有健身及打拳，相信體能上應付到。

蔣家旻與追求者外遊 另外，家旻劇中開貨車期間被挾持，由於她沒有貨車牌，所以只能由替身代勞，但她亦有碌地戲份。她預告拍畢劇集後計劃到日本及歐洲旅行：「歐洲機票係用積分換，唔好話我忽然富貴。」問到是否會有俊男同行？她坦言：「有男有女。（追求者有冇份去？）有，但都有其他人。（即係有發展機會？）有嘅。」

吳偉豪從木梯爬上貨車頂，工作人員替他繫上安全帶。 游嘉欣冇電單車牌，自嘲有姿勢冇實際。 蔣家旻