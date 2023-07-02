首入馬場唔想贏 炎明熹全女班遊台 冇仔撩呻失望

歌手炎明熹首入馬場落注攞彩，但竟然表示唔想贏！談及早前台灣遊冇艷遇，她打趣表示有點失望，又尷尬承認日前「夾口形」唱歌。

炎明熹（Gigi）昨日偕《中年好聲音》的周吉佩、李佳及羅啟豪現身馬場表演，逾百Fans到場為她贈興！首次入馬場的她表示感覺興奮又奇妙：「朋友仔叮囑我落注，話首次入場要買啲攞個彩，我唔想中獎，寧願留番幸運等有需要嘅時候。」

熱到冇胃口 剛從台灣畢業旅行返港的她，透露10天走遍台北、高雄、台中及宜蘭等地：「加埋我3個女仔夾咗個Pool，每人出5千蚊旅費，不過都用唔晒。（有冇食好嘢？）都有，但唔多，可能太熱冇咩胃口。（有人認出你？）喺台北多啲，同埋要同一班年輕人講聲唔好意思，我同學竟然話佢哋認錯人，下次見到再合照。（有冇男仔撩？）冇，有啲失望！」她正剪片紀錄今次旅程，笑說：「剪咗一日覺得好花時間，可能要剪一萬年！」另外，對於日前在公開活動「夾口形」唱歌，她尷尬說：「都係一個經驗，大會安排，我生咗兩粒痱滋好痛呀！」

至於李佳收身成功，笑言賽後壓力減少，加上開始注意飲食，水腫減退。談到落注，她說：「一陣會，因為有學生嘅馬匹出賽，如果跑出，應該會叫我一齊拉頭馬，未試過嘛！」又透露多年前首次落注，「亂篤」仍贏得千多元獎金，印象難忘。談及無綫高層樂易玲的生日派對，3人異口同聲表示好玩，周吉佩自爆送上手袋形蛋糕，又唱足成晚歌。