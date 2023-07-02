獨家爆料：攞正牌出雙入對 開工調情 姜濤暗交髮型師 買斷咀相密冚戀事

人氣王姜濤被視為「MIRROR中最後一個A0」，不過有指「密實姜濤假正經」，他被爆跟御用髮型師譜地下情超過一年，傳出在日本為女友慶生時獻上「初吻」，又偕女友陪家人遊澳洲悉尼。2人在網上不乏親密互動，現時有片有真相，「姜糖公敵」全面曝光！

現年24歲的男團MIRROR成員姜濤入行4年，只跟ViuTV台慶劇《YOLO的練習曲》的女團成員Candy（黃曦誼）及曾合作拍劇《超感應學園》兼《愛情簽證申請》MV女主角林思廷（Tammy）傳緋聞，但純屬煲水新聞。昨日有讀者爆料爆片，指姜濤去年初拍攝劇集《季前賽》時，已搭上MIRROR御用髮型師Lydia Yung發展地下情，今年3月姜濤到日本工作，與隨行的Lydia寓工作於拍拖，順道為女方慶生，情到濃時偷錫Lydia，被私追粉絲拍下照片，收到風的經理人公司高層即時以高價「買斷」，力保姜濤的「A0之身」！「姜糖」曾私信姜濤質問戀情，但他已讀不回。

在讀者提供的兩段短片中，拍攝時間疑在《季》劇開拍時期，見Lydia在現場為同劇的Ian整頭，姜濤在他們身邊徘徊，全程眼神離不開Lydia，更一度嘴扁扁似在呷醋。另一段片是姜濤一手攬着小朋友，身邊的Lydia在他的頸背搽防曬，獲貼身照顧的姜濤即時開心得口擘擘甜笑，期間他的目光沒有離開過Lydia，更忍不住輕拍她的帽，相當調皮。

自MIRROR成軍後，各成員的髮型一直由Lydia專責處理，姜濤與她對足4年，日久生情亦是人之常情。翻查社交網，不難發現他們如影隨形，戀情有迹可尋。姜濤曾上載在拍攝MV現場用玩具槍嚇人的片段，見表現驚青的Lydia狂呼：「你唔好過嚟，走開呀！」姜濤問她：「你覺得我點呀？」女方屈服大讚他是全世界最靚仔，唱歌好聽，當姜濤轉身離開時，Lydia即拍打他背脊，十足打情罵俏。而去年拍《季》劇時，同劇的組合ERROR成員肥仔上載「追數片」，質問姜濤為何不幫他宣傳其歌曲，一旁的Lydia亦搭話：「提咗你啦，點解你唔做？」姜濤聞言即露出可愛笑容。

傳有份去澳洲家族之旅 爆料者指今年3月時，姜濤與Lydia同遊日本，當時姜濤上載在日本跟工作人員的大合照，相中見到有古巨基太太Lorraine現身外，疑似Lydia的「口罩女」亦默默站後排，十分低調。另外，姜濤與隊友Anson Lo、Jeremy及Jer登上日本音樂頻道THE FIRST TAKE，錄影合唱英文歌《Rumours》的影片中，鳴謝工作人員一欄亦有Lydia名字，看來她做了「跟得女友」隨團出發。而同一時期，姜濤頻頻出現在Lydia的社交網限時動態，當中不停轉甫士賣萌自拍，似向Lydia傳情。

所謂「空穴來風」，其實近日討論區已流傳姜濤拍拖，有網友上載2人於片場身穿「情侶外套」的照片，更疑一件衫兩份着，並表示：「有人話佢同髮型師一齊，年紀大過佢，Lydia疑似有份一齊去澳洲家族旅行呀！」雖然未見有「家嫂照」流出，但姜濤曾在訪問中透露理想女友要有長髮，更自認是「戀愛腦」：「如果真係鍾意咗，我點樣都會同佢走埋一齊。」又明言經理人花姐亦鼓勵他拍拖，但未知「姜糖」會否接受？