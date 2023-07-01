娛樂

凍齡窪塚洋介 神還原「金毛KING」

經典日劇《池袋西口公園》今年初在串流平台重新上架，帶挈有份演出的昔日男神窪塚洋介人氣回升！最近他為代言的美容網站拍攝新廣告，惡搞當年在劇中的角色「KING」。
44歲的他雖已有不少白髮，但戴上金色假髮重現當年的招牌打扮時，完全冇違和感，網民驚嘆他20多年來外貌與身形幾乎冇變過！
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