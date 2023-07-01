明唱美國小天后Olivia 反話「致敬」定抽水？崔叡娜MV被下架

韓國限定女團IZ*ONE出身的崔叡娜（Yena）日前推出新歌，以美國小天后Olivia Rodrigo為概念，但因標題無禮而惹爭議，MV更涉嫌侵權而被迫下架，被網民質疑抽水！

現年23歲的Yena，去年初以Solo歌手身份活動後發展不俗，惟近日推出新碟《HATE XX》，主打歌《Hate Rodrigo》因標題而惹爭議。日前她在Showcase身穿短裙跳唱新歌，自言很欣賞美國小天后Olivia Rodrigo，親自作曲、填詞的《Hate Rodrigo》邀得圈中好友宋雨琦合作，歌詞中包含「你是我的明星，我不妒忌Rodrigo。HEY U！那樣帥氣，讓人不爽。HATE U！讓我顯得卑微，再不要妒忌你！」

事務所道歉 原意是以可愛方式表達羨慕、憧憬與妒忌，並以「反話」表達對偶像的喜愛，但MV公開後，網民認為標題與概念有問題，在他人名字前加上「討厭」非常無禮；而MV出現過多對方的物品和概念，美其名「致敬」，卻明目張膽套用對方MV的元素，有抽水之嫌！由於涉侵犯Olivia的肖像、商標及版權等問題，事務所昨日將MV下架，就連在社交網宣傳用的「#Hate_Rodrigo」標籤也被移除。

網民鬧爆事務所把關不力，參與製作新歌的Yena亦難辭其咎，其後事務所發聲明，否認Olivia要求撤走MV，但承認事前未有知會對方而出現混亂，對此深表歉意，又指會將MV有問題部分刪剪後重新上架。至於Olivia昨日公開新歌《Vampire》MV，熱爆網絡。