阿B愛女鍾懿遺傳靚聲

鍾鎮濤（阿B）與范姜的女兒鍾懿，自小已被讚有音樂天分及充滿表演欲，她曾揚言長大後要當明星開騷。日前范姜就於社交網上載鍾懿唱歌的短片，片中鍾懿身穿桃紅色連身短裙，在台上唱出多首英文歌，唱功以及台風都相當出色。有網民大讚鍾懿可以「女承父業」，未知阿B又會否畀阿女入行呢？