崔碧珈享受音樂 冇諗前途

女星崔碧珈日前為蔡楓華的一連兩場音樂會做嘉賓，她說：「我經理人鄧慧詩同蔡楓華相識幾十年，今次係佢安排。」期間蔡楓華問她對歌唱前途有何看法，她說：「冇諗咁多前途，做好依家鍾意嘅嘢，拍咗戲十年，可以繼續嘅，但可以試另一種嘢，我3歲開始學琴，一直好鍾意音樂，唔同階段做唔同嘢，依家我好享受做音樂。」