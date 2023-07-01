孖定欣山聰開船P喪玩 林夏薇生日大晒 水着派福利

視后林夏薇（薇薇）出名人緣好，昨日36歲生日的她，前日跟一班圈中好友包括有胡定欣、趙希洛、陳山聰、林子善等開船P慶祝，一班好友飲香檳兼影大合照，玩得好盡興。一眾靚女更不吝嗇身材，齊齊換上水着，坐巨型浮床曬太陽，大派福利，身為壽星女的薇薇就以黑色一件頭泳衣亮相，風騷晒事業線和白滑長腿，相當吸睛。胡定欣雖以桃紅色兩件頭泳衣上陣，但款式保守，只騷纖腰，未有搶「峰」頭，而趙希洛就大晒Deep V泳衣，非常性感。

願每年奔走在熱愛裏

薇薇於社交網搞笑留言祝賀自己：「HAPPY BIRTHDAY TO ME，願每一歲都能奔走在自己的熱愛裏。」她又表示：「哈哈，又按時成長，感謝相遇與陪伴，大家都健康幸福。」並且感謝好友為她慶生：「感謝你們為咗我的生日Party咁勤力做運動。」事後，她接受訪問表示：「難得有假期可以生日同朋友一齊出海玩，今年係第二次出海，對上一次係爸爸生日，本身驚落雨，天公作美，好開心！但有遺憾係有啲朋友要工作夾唔到時間嚟，不過佢哋都好有心，送咗啲好窩心嘅禮物，生日願望都係希望身邊人健康快樂！」