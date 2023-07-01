名草有主 勸大家死心 魏浚笙拒絕做媒 替帥哥落閘

型男魏浚笙（Jeffrey）昨日在活動上預告將首度以歌手身份演出，但因腹肌走樣，故不打算騷肌上陣。提到他早前公開靚仔哥哥的相片引來不少異性青睞，他大爆兄長名草有主，呼籲大家不要再有遐想。

藝人魏浚笙（Jeffrey）與男團P1X3L成員歐鎮灝（George）昨日現身品牌活動，Jeffrey透露7月下旬將參與沙灘音樂節，是他首度以歌手身份公開表演：「心情緊張又興奮，因為可以近距離接觸觀眾，我好想現場唱新歌，但應該趕唔切推出新歌。」問他屆時會否以泳褲上陣？他保守地說：「背心都可以，但唔肯定，要同造型師商量。（會唔會騷肌？）個腹肌走咗樣少少，雖然我3個星期就可以操得番，不過最近拍緊新戲，要集中精神，所以今次未必有時間操肌。」

提到之前公開哥哥的照片引起很大回響，Jeffrey大讚哥哥比自己更帥氣：「好多人都想我介紹哥哥畀佢識，多謝大家關心我哥哥，但佢都係集中自己嘅工作上面，同埋佢已經名草有主，大家唔好再打佢主意。」

Edan落嘴頭氹女 George對於公司高層離職，問到會否擔心新人事新作風而受影響？他笑言：「唔會炒我哋啩！」他透露公司已承諾下年為他們開騷以及出個人單曲。

另外，由呂爵安（Edan）、Jeffrey、黃正宜、岑珈其、劉沛蘅及徐浩昌主持的ViuTV遊戲節目《膠戰S3》將於周一播出，各人要在限時內挑戰指定任務，甫一開始眾人便要說服黃正宜相信自己，當中Edan更落足嘴頭兼七情上面，為粉絲提供大量表情包素材。