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龍門陣
鍾楚曦「羽」仙下凡
鍾楚曦今次的羽毛裙造型，獲讚優雅迷人。
內地女星鍾楚曦出名形象百變，可以駕馭不同造型，凸顯時尚感。昨日她於社交網分享一系列靚照，身穿白色羽毛裙的她優雅迷人，加上紅唇及一雙迷人電眼，意態撩人，散發陣陣仙氣，不少網民直呼被她迷倒。
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