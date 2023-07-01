中娛星動：潛水多日 行蹤曝光 蔡徐坤累《奔跑吧》停播 網民勸面對現實

男星蔡徐坤傳出逼女墮胎後一直「潛水」，之前於泰國的他昨日被指已返回內地，不過他有份參演的節目《奔跑吧》原定昨日播放新一集，但官方網站於臨播出前才宣布昨晚停播，網民亦怒轟炸網。

內地頂流男星蔡徐坤早前傳出與女生發生性關係，及後女生發現懷孕，他即叫對方墮胎，男神形象極速崩壞。事件後他一直「潛水」，不承認、不回應、不發聲明。之前網民一直關心他有份參與的綜藝節目《奔跑吧》會否停播，直至昨日原定要播出新一集，以往節目會於每集播出的當日早上10時準時播放預告，但卻未見更新。

對此，一班《奔跑吧》的粉絲相當緊張，紛紛留言炸爆網，當中有網民指「蔡徐坤快出來吧！有消息稱今晚停播，本來今晚將播出泰國站，但現在還沒有發相關節目預告，都快一周了，你就是不回應，現在搞得參與的節目與代言都不敢宣傳了！蔡徐坤還是出來回應吧！總要面對的！」亦有網民強烈建議將蔡徐坤打格仔後，節目照播：「如果不想馬賽克所以選擇不播的話，那就是全部其他藝人陪着倒楣。」直至晚上，節目官網才宣布昨晚節目停播，新一集會延期推出。

代言品牌轉邀楊冪接棒 而昨日傍晚，傳出蔡徐坤已返回內地的消息，有粉絲於網上貼出聲稱偶遇他的相片，相中的他穿着啡色上衣及戴Cap帽，隨即被網民「圍捕」，但亦有人指他現時的IP顯示於台灣。

此外，蔡徐坤擔任代言的品牌之前的代言人相繼「出事」，有傳繼蔡徐坤後，品牌方現時打算邀內地女星楊冪擔任新代言人，不少楊冪的粉絲即相當緊張，紛紛叫她三思。